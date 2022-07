Agrigento, incidente stradale in viale delle Dune: ferito un motociclista

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato lungo il viale delle Dune, a San Leone, frazione e principale lido di Agrigento. Per cause ancora da accertare due auto si sono scontrate con una moto e ad avere le peggio è stato il centauro che ha rimediato alcune fratture. Nell'impatto il motociclista è rimasto sull'asfalto prima dell'arrivo dei sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al malcapitato.

Sul posto sono intervenuti, oltre ad un'autoambulanza che ha medicato gli altri feriti, anche gli agenti della polizia per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Il traffico nella zona circostante ha subìto rallentamenti, prima dell'intervento dei vigili urbani.

Lo scorso 12 giugno a Palma di Montechiaro si è verificato un incidente stradale lungo la statale 115, nel territorio di Palma di Montechiaro. A scontrarsi, per cause ancora in corso d’accertamento, una Fiat Cinquecento e una Peugeot 108. Sul posto, all’altezza del chilometro 206+400, scattato l’allarme, si sono precipitate le ambulanze del 118 e gli agenti della Stradale di Agrigento.

Si è temuto il peggio per un ottantenne agrigentino, trasportato, in codice rosso con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Dopo gli accertamenti sanitari dei medici del pronto soccorso, al pensionato è stato diagnosticato un grave trauma toracico.

