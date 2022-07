Porto Empedocle, motociclista di 66 anni perde la vita in un incidente

Un motociclista di 66 anni è morto in un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 115 «Sud Occidentale Sicula», in territorio di Porto Empedocle, nei pressi della stele in memoria del maresciallo Giuliano Guazzelli.

La vittima è Alfonso Macannuco, 66 anni, originario di Agrigento e residente in Belgio. L’uomo era rientrato per un periodo di ferie. I poliziotti della stradale di Agrigento dopo aver identificato la vittima, si stanno concentrando sui rilievi per provare a ricostruire la dinamica. È stata informata la Procura. Macannuco era alla guida di una Yamaha Virago, con targa belga, e all’improvviso ha perso il controllo della motocicletta: le indagini dovrebbero accertare se qualcuno gli abbia tagliato la strada o qualche altro mezzo abbia avuto responsabilità nell’incidente.

Sul posto è atterrato l’elisoccorso ma per il sessantaseienne non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa e il traffico deviato sulla strada statale 115 ter per il tempo necessario ai rilievi.

