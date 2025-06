Ennesimo furto di rame, sorgente idrica in tilt a Sciacca

L’ennesimo furto di rame dagli impianti elettrici che alimentano la sorgente idrica Carboj, ha mandato in tilt il sistema di distribuzione dell’acqua nel comune di Sciacca (Agrigento). È il terzo episodio simile che si verifica in sei mesi. I primi due furti risalgono al periodo compreso tra gennaio e febbraio, a distanza di 17 giorni l’uno dall’altro. Episodi, quelli precedenti, che avevano indotto Aica, la società che gestisce le risorse idriche in provincia di

Agrigento, ad affidare a una società di vigilanza il servizio di custodia notturna dei pozzi.

Servizio che nei giorni scorsi è stato interrotto per un problema procedurale. È in corso il ripristino degli impianti danneggiati. «Quello che è successo è gravissimo, soprattutto con le temperature afose di questi giorni», dice il sindaco Fabio Termine.