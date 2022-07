Geometra agrigentino perde la vita in un incidente nel Modenese

Tragico incidente sull’autostrada A1 fra i caselli di Modena Nord e Modena Sud, nella corsia in direzione Bologna, all’altezza di Saliceta San Giuliano. Una Fiat Panda condotta da un geometra cinquantenne agrigentino ha tamponato il camion che la precedeva per cause in fase di accertamento. Lo scontro non ha lasciato scampo all’automobilista, che è morto sul colpo all’interno dell’abitacolo della saa utilitaria, mentre l’autotrasportatore è rimasto illeso. Amedeo Brucculeri aveva lasciato Agrigento da circa un anno per trasferirsi in Emilia Romagna dove aveva iniziato a lavorare come contabile presso la Cmb, cooperativa muratori e braccianti di Carpi. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Paolo Picone

