Agrigento: taglia la strada ad un'auto e scappa, 65enne in ospedale

Caccia al pirata della strada ad Agrigento. Un automobilista ha tagliato la via ad una vettura, una Mitsubishi, che, dopo aver abbattuto la recinzione e un muretto, è finita in un uliveto ed è scappato senza prestare i soccorsi. L'incidente è avvenuto in via Albertini, tra Cannatello e San Leone.

All'interno della vettura finita fuori strada c'era una 65enne agrigentina che è rimasta ferita. Per estrarre la donna dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasferito la 65enne al pronto soccorso. Ha riportato gravi traumi, ma non è in pericolo di vita. La vettura è andata distrutta.

Gli agenti della polizia municipale, accertato che l'automobilista dell'altra vettura non ha rispettato la segnaletica, tagliando la strada alla vettura condotta dalla donna, hanno cercato di rintracciare il pirata della strada. Sarebbero già in possesso di alcuni indizi: l'automobilista rischia una denuncia per omissione di soccorso.

