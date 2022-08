Poliziotto di Agrigento muore in un incidente a Piacenza: si schianta con la moto contro un furgone

Tragedia a Piacenza nella notte. Il 50enne Gioacchino Grillo, originario di Agrigento, intorno alle 2, ha abbattuto con la moto i new jersey che segnalavano la strada chiusa e la presenza di operai e si è schiantato contro un furgone.

Era assistente capo della polizia penitenziaria in servizio da anni al carcere di Piacenza. Dalla ricostruzione è emerso che gli addetti si erano accorti dell'arrivo in velocità della moto e si sono sbracciati in mezzo alla strada per cercare di farlo rallentare ma la moto è piombata nel cantiere e dopo l'impatto Grillo è morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati.

All'imbocco della tangenziale a Piacenza era stato posto un cartello che avvertiva della chiusura dall'altezza dello svincolo per Gossolengo in uscita dalla città. Il cantiere segnalava la chiusura del Ponte Paladini dalle 22 alle 6 per la sostituzione di un giunto e il rifacimento della segnaletica orizzontale, lungo la tangenziale Sud.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l'auto medica e i volontari della Cri ma all'arrivo Grillo era già morto. Sul luogo dell'incidente è arrivata anche la polizia, i carabinieri della Radiomobile e la Polizia Stradale che ha effettuato i rilievi per capire la dinamica dell'incidente.

