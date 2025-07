Dietro l'agguato c'era il controllo della droga a Agrigento: a giudizio immediato due fratelli albanesi per tentato omicidio

A giudizio con le accuse di tentato omicidio con il metodo mafioso: il gip di Palermo, Antonella Consiglio, accoglie la richiesta dei pubblici ministeri Claudio Camilleri e Giorgia Righi e manda a processo, con rito immediato e senza neppure passare dall’udienza preliminare, due fratelli albanesi accusati di avere sparato al ventiquattrenne Samuele Romeo, gambizzato davanti a un autolavaggio di via Capitano Ippolito, a Canicattì.

Si tratta di Dhimitraq Hoxhara, 30 anni e Julian Hoxhara, 33 anni. Il movente è stato scoperto intercettando Romeo, in seguito coinvolto in un’altra grossa indagine di droga, nella camera dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove, dal 4 giugno del 2023, è rimasto a lungo ricoverato per le gravi ferite alle gambe riportate. La vittima dell’agguato, secondo quanto ricostruito, voleva allontanare gli albanesi dal mercato della droga gestendo in esclusiva alcune zone e precisi clienti.

Dopo avere intimidito uno dei fratelli facendogli trovare un proiettile, subì la rappresaglia: gli albanesi lo andarono a cercare mentre era in fila per fare lavare il suo suv, uno dei due scese dall’auto e l’altro gli scaricò addosso il caricatore di una pistola calibro 9. La prontezza di riflessi della vittima, che si buttò a terra sotto un motorino, evitò il peggio. Romeo, il cognato e un amico che si trovavano con lui, anzichè denunciare, provano a sviare le indagini mentendo ai carabinieri: le conversazioni intercettate nella camera dell’ospedale, svelano tutti i dettagli, il movente e i retroscena.