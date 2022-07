Incidente a Palma lungo la statale: quattro feriti, uno è grave

S’è temuto il peggio, motivo per il quale l’ottantenne agrigentino è stato trasportato, in codice rosso», con l’elisoccorso del 118, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Dopo gli accertamenti sanitari dei medici del pronto soccorso, al pensionato è stato diagnosticato un grave trauma toracico e, per sua fortuna, non dovrebbe essere in pericolo di vita. È stato però il ferito più grave – quattro in totale le persone finite in ospedale – dell’incidente di questa mattina, lungo la statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro.

A scontrarsi, per cause ancora in corso d’accertamento, sono state una Fiat Cinquecento e una Peugeot 108. Sul posto, all’altezza del chilometro 206+400, scattato l’allarme, si sono precipitate le ambulanze del 118 e gli agenti della Stradale di Agrigento - che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale - che hanno prima facilitato i soccorsi e, poi, si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto. Temendo il peggio, appunto, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 che ha caricato l’anziano e lo ha trasferito all’ospedale di Caltanissetta.

Sulla Fiat Cinquecento c’erano dei trentenni di Palma di Montechiaro, mentre alla guida della Peugeot, sulla quale l’anziano era trasportato, c’era una cinquantenne di Porto Empedocle. Tutti loro sono rimasti feriti in maniera non grave.

