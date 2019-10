Nella Valle dei Templi 20 mila visitatori in meno in estate

Dati in calo in provincia di Agrigento per quanto riguarda il turismo. Si tratta di dati contenuti in un piano strategico regionale di sviluppo per il periodo 2019/2023 firmato dall'assessorato regionale al Turismo. La Valle dei Templi, come riporta Paolo Picone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, registra un 20% in meno di turisti rispetto alla scorsa stagione mentre crescono soprattutto Ragusa con un +13,8%, Enna +5,3% mentre calano Siracusa -7,2%, Caltanissetta -3,6%, Trapani e Agrigento -1,5%.

Per il presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina: "Il vistoso calo di presenze turistiche, registrato nell'agrigentino da maggio a fine agosto, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, rappresenta un segnale da non sottovalutare anche se sicuramente nella perdita di 20 mila unità il cattivo tempo che ha caratterizzato tutto il mese di maggio ha avuto la sua parte".

