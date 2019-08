Sosta selvaggia alla Panoramica della Valle dei Templi, raffica di multe

Sosta selvaggia lungo la Panoramica dei Templi, la strada che dalla rotatoria Giunone porta al centro città passando per la Valle. Accade quotidianamente, ma soprattutto durante il week end. E quelle auto lasciate posteggiate creano anche dei rischi agli automobilisti che si trovano a passare dalla strada provinciale 4.

Ne è pienamente consapevole anche la polizia provinciale che, negli ultimi giorni, ha dichiarato «guerra» a tutti gli indisciplinati. E le multe per divieto di sosta sono state, praticamente, centinaia e centinaia.

La strada è uno snodo nevralgico per raggiungere uno degli ingressi principali della Valle dei Templi, quello di Giunone. Ai piedi del tempio sorge, inoltre, un palcoscenico che l'ente Parco archeologico utilizzo in occasione di spettacoli estivi. Per questo motivo gli automobilisti indisciplinati, in occasione delle rappresentazioni - spiegano dal Libero consorzio comunale -, parcheggiano le auto lungo la strada provinciale creando, così, ostacoli alla circolazione e mettendo in serio pericolo l'incolumità dei pedoni.

Nei prossimi giorni i settori Viabilità e polizia provinciale del Libero consorzio - è stato annunciato ieri dall'ente - valuteranno i presupposti tecnico-amministrativi per attivare il servizio di rimozione coatta per violazione al codice della strada.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE