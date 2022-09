Agrigento, anziana compie inversione di marcia: ferito 60enne in moto

Un'improvvisa inversione di marcia lungo la Panoramica della Valle dei Templi, nel territorio di Agrigento, compiuta da una donna di 86 anni agrigentina alla guida di un'auto ha provocato l'impatto fra l'utilitaria e una moto guidata da un 60enne.

Nello scontro tra i due veicoli il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto, allertati dai passanti, sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 che dopo aver prestato il primo soccorso al malcapitato hanno trasferito il 60enne all'ospedale “San Giovanni di Dio”.

Secondo le prime informazioni l'uomo avrebbe riportato contusioni e vari traumi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente presenti gli agenti dell'infortunistica della Polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro.