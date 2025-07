Il ministro dello Sport Abodi a Linosa per un soprallugo dove sorgerà la struttura geodetica

Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è arrivato a Lampedusa dove è stato ricevuto dal sindaco Filippo Mannino. Domattina, il ministro, sarà a Linosa per fare un sopralluogo nei luoghi dove nascerà una cupola geodetica per attività sportive e convegni finanziata dal ministero. Poi, a Lampedusa, incontrerà gli amministratori e farà un altro sopralluogo allo stadio comunale.

Già a fine dello scorso gennaio c’era stato un incontro a Roma fra il ministro e il sindaco delle Pelagie, per pianificare le fasi operative che porteranno alla realizzazione della struttura. Le Pelagie hanno ottenuto un finanziamento di 1.947.000 euro grazie all’avviso rivolto alle isole minori per il recupero delle aree urbane e la promozione dell’inclusione sociale.