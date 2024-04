Ribera, annullato il festival dell'agricoltura. Il sindaco: «Vogliamo dare un segnale forte»

Il festival dell’agricoltura, previsto dal 23 al 26 maggio, a Ribera è stato annullato. La decisione è stata presa dal sindaco, Matteo Ruvolo, da un lato, per essere solidale con gli agricoltori che stanno affrontando una crisi senza precedenti e dall'altro, per dare un messaggio forte.

Il primo cittadino dichiara di aver preso la decisione «a malincuore, in segno di vicinanza agli agricoltori che si trovano ad affrontare una grave crisi idrica. La siccità sta mettendo a dura prova l’economia, compromettendo le produzioni agricole e minacciando la sostenibilità economica dell’intera comunità».

«Annullando il festival dell’agricoltura, vogliamo dare un segnale forte - ha proseguito Matteo Ruvolo -. Siamo dalla parte degli agricoltori, della nostra terra e della nostra economi. La priorità, adesso, è concentrare tutti gli sforzi per cercare di garantire l'accesso all'acqua per le famiglie e per le attività agricole, mettendo in campo ogni iniziativa al fine risolvere o almeno di mitigare la crisi idrica».