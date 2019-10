Sosta selvaggia nella Valle dei Templi, in un giorno 130 multe

Sosta selvaggia lungo la Panoramica dei Templi, la strada che ha l’ingresso sul lato del tempio di Giunone, e lungo il viale Alberato. Soltanto nella giornata di ieri sono state 130 le contravvenzioni proprio per sosta vietata. Perché, come è già accaduto in altri week end, le auto – tante macchine – erano state lasciate posteggiate in malo modo creando anche dei rischi agli automobilisti che si trovano a passare dalla strada provinciale 4.

Sul caso sosta selvaggia lungo la Panoramica dei Templi, i settori Viabilità e polizia provinciale del Libero consorzio hanno avviato, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, la valutazione dei presupposti tecnico-amministrativi per attivare il servizio di rimozione coatta per violazione al codice della strada.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata