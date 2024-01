Nuovi furti di auto ad Agrigento: rubate nella notte altre due Fiat Panda

Nuovi furti di auto ad Agrigento e sempre Fiat Panda. Gli ultimi episodi sono avvenuti la scorsa notte via Papa Luciani e in via Esseneto. A denunciare i fatti, questa mattina, gli stessi proprietari che dovevano recarsi a lavoro con i rispettivi mezzi.

L'auto parcheggiata in via Papa Luciani era una Fiat Panda di proprietà di un agrigentino. L'uomo ha raccontato di averla posteggiata alle ore 13 di ieri e di essersi accorto del furto soltanto questa mattina. La vettura che si trovava in via Esseneto, invece, era una Fiat Grande Punto.

I proprietari dei due mezzi hanno presentato denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. L'episodio, due furti in poche ore, ricordano quello dello scorso ottobre quando fra il centro e il rione di Maddalusa sparirono due Fiat Panda. Anche a fine agosto, nel giro di pochi giorni, scomparvero Fiat Panda lasciate posteggiate in via Empedocle, in viale Delle Dune a San Leone e in via Dei Giovani nella zona di San Giusippuzzo.