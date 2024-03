Agrigento, rubata un'auto dell'assessorato regionale all'Agricoltura: indagini

Un'auto di proprietà dell'assessorato regionale all'Agricoltura e foreste demaniali è stata rubata ad Agrigento. Si tratta di una Fiat Panda che si trovava nel parcheggio dell'ex ospedale, in via Giovanni XXIII. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno, la scorsa notte, ha agito indisturbato rubando la vettura. Il modello di quest'ultima è oggetto di molti furti nell'ultimo periodo, non solo ad Agrigento.

Ad accorgersi di quanto avvenuto, gli impiegati l'indomani mattina quando sono stati riaperti gli uffici. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri ed è scattata la denuncia. Nessuno avrebbe visto o sentito qualcosa di sospetto.

Gli inquirenti hanno acquisito i filmati degli impianti di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero rivelarsi molto utili per il prosieguo delle indagini.