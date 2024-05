Ad Agrigento continuano i furti di Fiat Panda: indaga la polizia

Ancora furti di Fiat Panda ad Agrigento. Nelle scorse ore un'altra auto è stata rubata al Villagio Mosè. Ad accorgersi del furto è stato lo stesso proprietario, un impiegato agrigentino, che aveva regolarmente parcheggiato la vettura davanti ad un negozio.

L'uomo ha allertato la polizia presentando la denuncia di furto. Gli agenti hanno avviato le indagini per cercare di scoprire chi è l'autore del furto. E si sta vagliando l'esistenza di sistemi di videosorveglianza nella zona, le cui immagini potrebbero essere utili per il prosieguo delle indagini.

Continua a crescere il numero di autovetture della stessa marca e modello ad essere rubate in provincia di Agrigento. Qualche mese fa proprio nella città dei Templi ne vennero rubate due in una sola notte, in via Papa Luciani e in via Esseneto. A denunciare i fatti, erano stati, gli stessi proprietari che dovevano recarsi a lavoro con i rispettivi mezzi.

Anche nello scorso mese ottobre vennero rubate fra il centro e il rione di Maddalusa altre due Fiat Panda. Così come furti vennero registrati a fine agosto, nel giro di pochi giorni, scomparvero tre automobili.