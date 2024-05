Nuovo furto di auto ad Agrigento: rubata una Fiat Punto di proprietà dell'Asp

Ancora furti di auto in provincia di Agrigento. Nelle scorse ore è stata rubata, in via Esseneto, una Fiat Punto di proprietà dell'Asp. L'auto, che presenta la scritta "Azienda sanitaria provinciale di Agrigento - Autoparco" era stata parcheggiata lungo la strada. Quando l'autista è andata a riprenderla non l'ha più trovata. Un fatto analogo era avvenuto con una Fiat Panda di proprietà dell'assessorato regionale all'Agricoltura e foreste demaniali.

A presentare la denuncia alla polizia è stato un funzionario dell'Asp di Agrigento. I poliziotti della sezione Volanti hanno prima effettuato un sopralluogo dove è avvenuto il furto e nelle zone vicine. È al vaglio degli inquirenti l'esistenza di sistemi di videosorveglianza, le cui immagini potrebbero rivelarsi utili alle indagini.

Lo scorso 3 maggio era stata rubata una Fiat Panda al Villaggio Mosè, e due ne vennero sottratte, nello scorso mese di ottobre, tra il centro città e il rione di Maddalusa. Altri furti sono stati registrati a fine agosto: nel giro di pochi giorni, scomparvero tre automobili.