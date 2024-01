Le due donne uccise a Naro, indagato un ventiquattrenne rumeno

Un romeno di 24 anni è stato indagato per il duplice omicidio delle due connazionali cinquantenni avvenuto nella notte a Naro. Al giovane viene contestato anche il vilipendio di cadavere. Il ventiquattrenne è uno dei due sospettati e interrogati dai carabinieri.

L’indagato, che sarà risentito insieme al suo difensore, verrà quasi certamente fermato. Stando a quanto emerge, per l’omicidio di Delia Zarniscu, in via Leonardo da Vinci, la chiamata al 118 sarebbe stata fatta dal ventiquattrenne dal telefono della vittima. L'altra vittima è Maria Rus.