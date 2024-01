Giallo a Naro: trovate due donne morte nelle loro abitazioni. Fermato un uomo

È giallo a Naro. Due donne sono state trovate morte nelle rispettive abitazioni, nel centro del paese. La scorsa notte, intorno alle 2 un incendio è scoppiato in vicolo Avenia, Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che, dopo aver spento le fiamme, hanno trovato il corpo carbonizzato di Maria Russ, 57 anni, di origine romena, da tempo domiciliata a Naro.

Poco dopo, sempre i vigili del fuoco hanno compiuto un intervento in un'abitazione distante circa 150 metri. Sono giunti in via Leonardo da Vinci, nei pressi della chiesa di Sant’Erasmo, insieme ai carabinieri della Stazione di Naro e della Compagnia di Licata, e hanno trovato una seconda donna Delia Zarniscu, 58 anni, priva di vita in una pozza di sangue. Dalle prime informazioni sembrerebbe avere segni di violenza sul corpo.

L’abitazione sarebbe stata messa a soqquadro e chi ha visto la scena parla di immagini agghiaccianti. Zarniscu sarebbe sposata con un uomo di Naro, così come la figlia di Maria Rus, l’altra vittima.

La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per capire esattamente cosa sia accaduto. Anche questa donna donna era di origine romena, ma domiciliata da tempo a Naro. Dalle prime indagini sembrerebbe che i due episodi siano collegati. Sul posto sono presenti il procuratore aggiunto Salvatore Vella ed il sostituto procuratore Elettra Consoli. Presente anche il medico legale Mosa.

I carabinieri avrebbero fermato un uomo anche lui di origine straniera, anche se al momento non c'è conferma ufficiale.