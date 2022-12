Agrigento, il diciottenne ferito con la bici elettrica trasferito a Palermo

È stato trasferito, con elisoccorso del 118, all’ospedale Villa Sofia di Palermo, il diciottenne agrigentino che tre giorni addietro è stato vittima di un incidente stradale fra il Villaggio Mosè e Cannatello. Il ragazzo, mentre era in sella ad una bicicletta con pedalata assistita, perdendo il controllo del mezzo, è finito contro un’autovettura lasciata in sosta sul ciglio della strada. Un impatto violentissimo che lo ha scaraventato sull'asfalto, facendogli battere la testa. È stato soccorso e trasferito al San Giovanni Di Dio, dove i medici gli hanno, appunto, diagnosticato un grave trauma cranico. La riserva sulla vita decisa in ospedale è stata mantenuta nei giorni successivi. Poi i medici hanno optato per il trasferimento in una struttura sanitaria meglio attrezzata. Il giovane è stato quindi trasferito a Villa Sofia. Dei rilievi dell’incidente stradale si sono occupati i carabinieri del Nor.

