Incidenti ad Agrigento, diciottenne grave dopo uno schianto con bici elettrica

Ha perso il controllo della sua bici elettrica ed è andato a urtare violentemente contro un’auto in sosta, ad Agrigento. Una brutta caduta culminata con un serio colpo alla testa. A finire al pronto soccorso dell’ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento è stato un diciottenne agrigentino al quale i medici hanno diagnosticato un forte trauma cranico e lo hanno ricoverato in prognosi riservata sulla vita.

L’incidente stradale si è verificato tra il Villaggio Mosè e Cannatello, nei pressi di un noto hotel. Ad occuparsi dei rilievi sono i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. Pare che la strada fosse stata resa viscida dalla pioggia.

In un altro incidenti, un cinquantacinquenne di Agrigento ha invaso, mentre era in sella al suo scooter, la corsia di marcia opposta e s’è schiantato contro un’autobotte.L'uomo è stato portato al pronto soccorso, in condizioni non grave, ma i medici hanno constatato che il tasso alcolico nel sangue era sopra la norma. Per questo gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale gli hanno ritirato la patente di guida e lo hanno denunciato, alla Procura, per guida in stato d'ebbrezza.

© Riproduzione riservata