Aragona, furto alla scuola primaria Scifo: i ladri portano via personal computer

Furto all'istituto scolastico "Salvatore Scifo" ad Aragona. I ladri sono entrati indisturbati all'interno della scuola nel corso della notte e hanno portato via alcuni personal computer e altre apparecchiature.

A scoprire il furto sono stati i collaboratori scolastici all’orario di apertura dell'istituto in provincia di Agrigento. Sono state immediatamente allertate le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Al momento non è stato quantificato l’ammontare dei danni. Gli inquirenti stanno esaminando tutte le prove e le testimonianze per cercare di risalire ai ladri.

Lo scorso gennaio, sempre ad Aragona, è stato perpetrato un furto all'interno dell'Istituto comprensivo "Luigi Capuana". I ladri sono entrati da una finestra che hanno rotto e, dopo aver messo a soqquadro aule ed uffici, hanno rubato sei computer della scuola.

