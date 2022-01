Aragona, furto all'Istituto comprensivo Luigi Capuana: aule e uffici a soqquadro, rubati 6 pc

Furto all'Istituto comprensivo "Luigi Capuana" di Aragona. I ladri sono entrati da una finestra che hanno rotto e, dopo aver messo a soqquadro aule ed uffici, hanno rubato sei computer della scuola. A scoprire il furto, messo a segno tra venerdì notte e sabato, sono stati i collaboratori scolastici all’orario di apertura dell'istituto. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri.

I militari dell'Arma della stazione di Aragona, giunti sul posto, hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini. Da un primo controllo, il personale della scuola ha denunciato il furto di 6 pc ma si sta cercando ancora di quantificare l'ammontare esatto.

Nessuno avrebbe sentito e visto e non si sa se all'esterno dell'istituto ci fossero impianti di videosorveglianza. Gli inquirenti in queste ore stanno esaminando tutte le prove e le testimonianze per cercare di risalire ai ladri.

