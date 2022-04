San Leone, incendio devasta un chiosco sul viale delle Dune: aperta un'inchiesta

Momenti di apprensione oggi a San Leone, la località balneare frazione di Agrigento. Un incendio ha distrutto il chiosco Borgo Santulì lungo il viale delle Dune. Per cause ancora da accertare, le fiamme hanno avvolto la struttura in legno, devastando gran parte del chiosco, in particolare un laboratorio, un frigo e altre apparecchiature da dove molto probabilmente sarebbe scaturito il rogo.

Sono stati allertati tempestivamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che si sono recati sul posto con alcune squadre nel tentativo di circoscrivere il fuoco che ha intaccato il chiosco. Sono intervenuti anche gli agenti della sezione Volanti per le prime valutazioni e per avviare le indagini. Non risultano feriti.

È stata avvisata la Procura della Repubblica ed è stata aperta un’inchiesta. «Anche quest'anno, purtroppo, è iniziata la stagione degli incendi dei chioschi a San Leone», denuncia la delegazione di Agrigento dell'associazione ambientalista Mareamico.

© Riproduzione riservata