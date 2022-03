Agrigento, Mare Amico denuncia: «Hanno spianato le dune a San Leone»

Un altro scempio ambientale ad Agrigento viene denunciato dall'Associazione Mare Amico. «Nella notte di ieri - scrive in una mail accompagnata da video e foto - due mezzi pesanti hanno spianato abusivamente un lungo tratto di spiaggia nel viale delle Dune, a San Leone. Hanno abbattuto alberi, distrutto le dune, fatto sparire tutte le specie vegetali che trattengono le sabbie ed hanno creato uno spazio libero, sicuramente per realizzare qualcosa di illegale».

Tutto questo, aggiunge Mare Amico, è accaduto a distanza di pochi giorni dall'approvazione del Pudm (Piano di utilizzo del demanio marittimo) da parte del Comune di Agrigento, che per quella zona non prevede l'insediamento di alcun chiosco, poiché si tratta di una spiaggia delicata ed aggredita dall'erosione. Proprio in quella zona negli ultimi anni il mare ha aggredito e distrutto ben cinque chioschi, rende noto l'associazione. «Dopo aver documentato tutto abbiamo presentato un esposto alla Capitaneria di porto, al Demanio marittimo, al Comune di Agrigento e ai Carabinieri», conclude Mare Amico.

