Mistero ad Agrigento, si tuffa e non torna a riva: ricerche, ma nessuno denuncia la scomparsa

Mistero sulla scomparsa di un ragazzo nel mare di San Leone, ad Agrigento. Nella giornata di ieri quattro amici si sono tuffati in mare ma soltanto tre sono tornati a riva. Ad accorgersi della scena, ieri pomeriggio, è stata una delle bagnanti presenti sulla terza spiaggia di San Leone che ha dato l'allarme.

Sul posto sono giunte subito due volanti della polizia e due ambulanze, mentre un elicottero ha perlustrato la zona. In mare anche una motovedetta della Capitaneria di Porto. La persona dispersa sarebbe un ragazzo magrebino. Anche stamattina le operazioni di ricerca sono continuate mentre dei 3 ragazzi che erano con lui nessuna traccia.

Visto che le ricerche non stanno dando gli esiti voluti e che nessuno sia tornato in spiaggia a cercarlo, si spera che il ragazzo sia uscito dall’acqua in un punto diverso da quello in cui si era inizialmente tuffato e si sia allontanato da solo.

