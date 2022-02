Agrigento, a fuoco l'auto di un commerciante di San Leone: indagini sull'incendio

Ancora un'auto a fuoco in provincia di Agrigento. Un incendio ha distrutto la vettura, una Alfa Romeo Mito, di un commerciante trentaduenne che era parcheggiata in una traversa di viale Dei Giardini a San Leone. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e i carabinieri della stazione del Villaggio Mosè che hanno perlustrato la zona alla ricerca di qualcosa che potesse aiutare nelle indagini e hanno ascoltato il proprietario della vettura.

L'episodio si è verificato nella notte fra martedì e ieri. I militari stanno indagando su più fronti per capire cosa sia accaduto e da dove si siano sprigionate le fiamme. Soltanto due giorni prima, a Porto Empedocle, si era verificato un incendio, nella notte tra domenica e lunedì scorso, in via Randone, che ha devastato la Ford Kuga di un commerciante cinquantottenne.

