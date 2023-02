Agrigento, notte di terrificante violenza tra ragazzi nell'area della movida

Un'altra notte di terrificante violenza nell'area della movida di Agrigento. Alcuni giovanissimi si sono affrontati con calci e pugni in via Pirandello cuore pulsante del centro storico agrigentino. La rissa, senza esclusione di colpi, è esplosa attorno all'1 di notte ed è stata ripresa con uno smartphone.

Nel video, che è diventato virale, si vedono dei ragazzi colpiti ripetutamente tanto da crollare svenuti a terra. Ma la violenza non si è fermata neanche in quel momento, due dei giovani, in stato di incoscienza, sono stati raggiunti da altri calci al viso e al basso ventre. Nel video si sentono le parole di alcuni giovani che chiedono disperatamente agli aggressori di non colpirli più e di fermarsi. Ma nulla da fare sono stati raggiunti da altri colpi.

Sul posto, quando tutto era ormai finito, sono arrivati i carabinieri. Dei partecipanti alla rissa nessuna traccia. Il video della violenta rissa è diventato virale anche sugli account whatsapp. In molti, visto che i casi di violenza avvengono ripetutamente e negli stessi posti, chiedono perché le aree della movida vengono lasciate, dalle forze dell'ordine, in mano a gang di giovanissimi che ormai sembrano i padroni della città. Sul caso è intervenuto anche il Codacons che chiama in causa il prefetto e le forze dell'ordine e chiede di "attivare al più presto una cabina di regia prima che ci scappi il morto. Sia riunito con immediatezza il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza e si attivino attività di prevenzione e repressione"

