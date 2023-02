Agrigento, un 41enne trovato per terra privo di sensi: indagini su un'altra rissa

Dopo la maxi rissa in via Pirandello e i 12 giovani identificati dalle forze dell'ordine, è ancora paura nei luoghi della movida ad Agrigento. La notte scorsa un 41enne è stato trovato privo di sensi, disteso per terra e ferito alla testa, visibilmente ubriaco, in via Atenea.

Sono stati chiamati i sanitari del 118 e la polizia, che ha avviato le indagini nonostante l'uomo non avesse fornito spiegazioni su quanto successo, rifiutando persino le cure. Secondo testimoni, però, c'è stata un'altra rissa nella notte, e il 41enne sarebbe rimasto ferito in quell'occasione. Fino ad ora, comunque, nessuna denuncia.

Fa ancora discutere ad Agrigento la maxi rissa scoppiata venerdì notte in via Pirandello. Quasi tutti i giovani coinvolti sono stati portati nel corso della mattinata di ieri in questura, dove hanno provato a fare chiarezza sulle loro posizioni che risultano essere ancora al vaglio. Il tafferuglio è scoppiato, nei pressi dei locali della movida, per una battuta di troppo, forse per uno spintone. E ci sono stati ragazzi massacrati di botte, pur essendo già a terra, privi di forze. Il sindaco Franco Miccichè li ha definiti «poveri idioti e disadattati».

