Agrigento, 14enne pestato dal «branco» per un commento ironico su un taglio di capelli

Un quattordicenne di Agrigento è stato pestato da alcuni suoi coetanei nei giorni scorsi ed è finito in ospedale con traumi e contusioni. Una vicenda di cronaca i cui contorni non sono ancora ben definiti per via del fatto che i protagonisti sono tutti minorenni. La violenza è scaturita, a quanto sembra, da un commento poco gentile su un gruppo whatsapp su un taglio di capelli "estroso" o presunto tale. Un pestaggio in stile "branco" iniziato in via Pirandello e finito sulla scalinata adiacente al liceo classico Empedocle di Agrigento.

Il giovane aggredito ha 14 anni, mentre i suoi assalitori un'età compresa tra i 14 e 17 anni e sarebbero tutti di Favara. Accompagnato dal padre al pronto soccorso il 14enne agrigentino è stato medicato e giudicato guaribile in 9 giorni, ma la vicenda continuerà nelle aule di un tribunale visto che la famiglia ha sporto denuncia. Il ragazzo avrebbe raccontato ai carabinieri di essere stato picchiato selvaggiamente per aver commentato con toni ironici e canzonatori un compagno per il suo taglio di capelli. Un'offesa che avrebbe suscitato la reazione violenta e spropositata del coetaneo e dei suoi amici. Una spedizione punitiva che si è placata solo grazie all'intervento dei passanti che, intervenendo, hanno limitato guai peggiori al giovanissimo agrigentino.

