Agrigento, sabato sera nel caos tra risse e sosta selvaggia

Il sabato sera ad Agrigento ha creato ieri - 15 ottobre - nuovi problemi di ordine pubblico. Una rissa ha costretto le forze dell'ordine ad intervenire nei pressi di via Atenea. A rendere turbolenta la movida cittadina, poi, c'è stato ancora una volta il problema della sosta selvaggia che crea tanti attriti fra i giovani. Stavolta un automobilista è stato costretto ad attendere per più di un'ora l'arrivo di un altro automobilista che gli aveva reso impossibile uscire dal parcheggio. In questo caso sono intervenuti i carabinieri, che hanno impedito che il fatto degenerasse.

