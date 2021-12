A Ravanusa arrivano i capi nazionali della Protezione civile e dei vigili del fuoco

Il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio e il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Guido Parisi sono in partenza per Ravanusa, in Sicilia, dove un’esplosione ha provocato vittime e dispersi. Curcio e Parisi arriveranno in mattinata, per fare un punto con i soccorritori.

«Sulle cause - ha detto ai microfoni di RaiNews il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento Giuseppe Merendino - verranno fatte approfondite indagini. Le prime squadre di soccorso arrivate hanno trovato subito una notevole presenza di gas metano e, infatti, prima di iniziare le operazioni di recupero dei dispersi, è stato necessario intercettare la linea cittadina del gas a monte e a valle della zona dove c'è stata l’esplosione. Un evento che è stato estremamente pesante dal punto di vista di disastro materiale».

L'area dell'esplosione sembra un territorio bombardato, Lo testimonia il video diffuso dai vigili del fuoco, che dall'elicottero inquadra la voragine creata dall'esplosione.

