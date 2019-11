Licata, la tromba d'aria devasta un centro commerciale: il video dei danni

Anche un centro commerciale è stato travolto dalla tromba d'aria che si è abbattuta ieri a Licata. Calcinacci ovunque e sedie, tegole e staccionate sono andate distrutte. L'area è stata recintata e, come mostrato nel video, è stata messa in sicurezza.

Ancora terrore e danni quindi in città, dove i vigili del fuoco e la Protezione civile si sono subito messi a lavoro. A destare maggiore preoccupazione il fiume Salso a rischio esondazione: il livello dell'acqua ha raggiunto l'altezza di un piccolo ponte che attraversa la strada provinciale tra Siculiana e Raffadali, chiusa in via precauzionale.

Paura anche per il fiume Verdura nel territorio di Ribera, che più volte ha provocato ingenti danni.

