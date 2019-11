Maltempo ad Agrigento, è iniziata la conta dei danni

Sopralluoghi e verifiche in corso nell'Agrigentino dopo l'ondata di maltempo che ha colpito diverse località della provincia.

Scuole chiuse, ieri, a Ravanusa e a Licata, quest'ultima la più colpita. Oltre alla tromba d'aria e alle incessanti piogge che hanno allagato la Playa e Fondachello, le mareggiate hanno fatto praticamente il resto mettendo veramente in ginocchio la costa, e non solo, della città. Danni, a causa dell'erosione costiera, anche ai chioschi sulla spiaggia di San Leone. Crolli di calcinacci e cornicioni anche a Porto Empedocle e in corso Vittorio Veneto a Favara. L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

