Paura in queste ore per il fiume Salso in piena. In seguito alle forti piogge il fiume, in territorio di Ribera, rischia di esondare fango e detriti.

Nel pomeriggio di ieri il Libero consorzio comunale di Agrigento ha chiuso la provinciale fra Siculiana e Raffadali: il livello dell’acqua ha infatti raggiunto l’altezza di un piccolo ponte che attraversa la strada.

