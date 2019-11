Maltempo, dopo il disastro parte la conta dei danni a Licata

La Protezione civile arriva a Licata: il sindaco Giuseppe Galanti, il presidente del Consiglio comunale, componenti della giunta e tecnici comunali, hanno ricevuto in municipio i tecnici della protezione civile nazionale e regionale, appositamente inviati per fare un sopralluogo sui danni subiti a seguito dei gravissimi eventi atmosferici della scorsa settimana.

A rappresentare la Protezione Civile l'ingegnere Simone Ambrosetti e la geologa Maria Giovanna Martini, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile e il geometra Pietro Rizzo Pizza, del Dipartimento Regionale di protezione Civile. Nel corso dell'incontro, al Palazzo di Città, sono state illustrate le principali criticità registrate in occasione degli eventi atmosferici.

Dopo l'incontro al Comune i rappresentanti della Protezione civile nazionale e regionale hanno effettuato un sopralluogo all'interno del centro abitato e lungo la costa, per ricavare gli elementi necessari da inserire in un'apposita relazione da presentare ai competenti organi nazionali e regionali per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle vigenti norme.

