Impresa Fortitudo, Cantù battuta 79-74 al PalaMoncada di Agrigento

Impresa della Fortitudo Agrigento che batte Cantù 79-74 nell’anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A2 di pallacanestro. Gli agrigentini allenati da Devis Cagnardi hanno avuto la meglio sulla capolista guidata dall’ex ct della Nazionale azzurra Meo Sacchetti. Al Palamoncada, decisivo con la spinta dei tifosi agrigentini, prestazione da sottolineare per i padroni di casa che hanno anche attraversato momenti difficili nel corso della partita, ritrovandosi a soffrire e rincorrendo Cantù per tutto il secondo quarto, ma al rientro dagli spogliatoi sono stati in grado, grazie alle triple di Grande e Ambrosin, i rimbalzi di Marfo e al sacrificio di tutto il roster, di centrare un successo importante e per certi versi storico. La salvezza per la Fortitudo non è ancora matematica, ma dopo le due sconfitte in trasferta era importante per la squadra di Cagnardi invertire l’andamento e riconquistare fiducia. Esplicativi dell’andamento della partita i parziali: 17-16, 14-21, 30-14 e 18-23 per il 79-74 finale.

