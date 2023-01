La Fortitudo Agrigento a caccia del riscatto in casa contro il Rieti

Dopo la sconfitta nella prima partita del 2023 contro la corazzata Vanoli Cremona, la Fortitudo Agrigento va a caccia del riscatto nella prima partita casalinga del nuovo anno, al Palamoncada, contro la Npc Rieti. Palla a due domani (8 gennaio) alle 18.

La squadra agrigentina guidata dal coach Devis Cagnardi in campionato ha vinto 7 partite e ne ha perse altrettante e contro la formazione del coach Gabriele Ceccarelli deve stare attenta alla fame di punti salvezza dei laziali. Rieti in campionato ha racimolato solamente 3 successi, ma nell’ultima partita ha perso solamente all’overtime contro la capolista Cantù. I padroni di casa, invece, puntano a tornare in piena zona playoff provando a sfruttare il doppio turno casalingo contro Rieti e JuVi Cremona.

«La partita contro Rieti è una sfida delicata - ha detto il coach Cagnardi - che vogliamo affrontare con agonismo e attenzione. I nostri avversari arrivano da una partita ben giocata e persa al tempo supplementare contro la prima della classe ed hanno dimostrato di essere alla feroce ricerca di punti per la loro classifica. Dovremo limitare le palle palle perse ed essere giudiziosi nella transizione difensiva per provare a comandare il ritmo. Il calore del PalaMoncada è un fattore sul quale ovviamente contiamo per proseguire nel nostro cammino».

