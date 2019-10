Basket, svelata la nuova maglia della Fortitudo Agrigento

La Fortitudo Moncada Agrigento nel corso del gran galà di sabato sera, evento che si è tenuto al Castello Ducale Colonna di Joppolo Giancaxio, ha svelato la nuova maglia ufficiale utile alla stagione 2019/20. Un video emozionale realizzato dall’agrigentino, Andrea Vanadia, ne ha esaltato colori e appartenenza al territorio.

La Fortitudo Agrigento ha scelto come testimonial il capitano, Albano Chiarastella. Confermati i colori di maglia ufficiali il bianco e l’azzurro.

"Lo sport, in questo caso il basket, non si ferma soltanto dentro un parquet. Lo sport è veicolo di valori etici, di appartenenza verso il territorio. Lo sport può essere anche un traino di rilancio turistico ed economico. La maglia che i giocatori della Fortitudo Agrigento indosseranno è composta da tasselli importanti, gente che ha creduto in questo progetto. La Fortitudo Agrigento appartiene al territorio, ed ai tanti giovani che hanno il sogno di indossare questa gloriosa maglia", questo quanto detto nel video.

