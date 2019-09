Cagnardi sprona la Fortitudo Agrigento: "Mi aspetto un gran pubblico"

È cominciato il conto alla rovescia per l'esordio stagionale in lega A2 della nuova Fortitudo targata Devis Cagnardi. Il calendario ha regalato alla Fortitudo l'esordio al PalaMoncada. La Fortitudo dovrà vedersela con la Junior Casale Monferrato.

"Ammetto che sono curioso di conoscere come il pubblico saprà sostenerci in questa stagione". Coach Cagnardi, con un trascorso sulla panchina di Serie A1 a Reggio Emilia, vuole sentire adesso il calore del pubblico siciliano. Il tecnico che in questa prestagione ha collezionato ben due vittorie e una sola sconfitta in SuperCoppa conta molto sull'apporto dei tifosi. Per quanto riguarda gli innesti, a rinforzare lo «zoccolo duro» della passata stagione, sono arrivati Albano Chiarastella, Giovanni De Nicolao, Samuele Moretti, Tony Easley, Paolo Rotondo e Christian James.

