Basket, buona la prima per la Fortitudo Agrigento: battuta Monferrato

Debutto con vittoria per la Fortitudo Agrigento. I biancazzurri vincono la prima gara di campionato. Il roster allenato da coach Cagnardi ha battuto la Junior Casale Monferrato. James e compagni si sono imposti con il punteggio di 79 a 70. Agrigento deve rinunciare a Giuseppe Cuffaro, fermo per infortunio. Applausi per il ritorno, da avversario, di Alessandro Piazza.

"Mi aspettavo una partita contratta e difficile", ha detto nel post partita il coach Cagnardi. "I nostri ragazzi vivono in maniera passionale il loro lavoro. Siamo partiti bene - ha proseguito -, poi abbiamo avuto un passaggio a vuoto nel secondo quarto".

"Abbiamo mollato in difesa, non nella volontà ma nell’attenzione. Nel terzo e nell’ultimo quarto abbiamo giocato meglio, riuscendo a ricucire il gap che si era creato. Era la prima davanti i nostri tifosi - conclude -, volevamo vincerla, siamo soddisfatti anche se abbiamo tanto da lavorare".

