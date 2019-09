Basket, per la Fortitudo Agrigento è tempo di super Coppa e di derby

È tempo di Super Coppa per la M Rinnovabili. Domani, alle 19,30, affronterà la Pallacanestro Trapani nel primo dei due derby previsti nella fase a gironi. I biancazzurri per la prima fase di SuperCoppa Lnp saranno di scena al PalaConad di Trapani. Coach Devis Cagnardi si appresta a vivere il suo primo derby di stagione sulla panchina della Fortitudo Agrigento.

"Ci apprestiamo ad affrontare Trapani nella partita di Super Coppa. È chiaro che trattandosi di un derby e di una partita ufficiale l'approccio sarà emotivamente e agonisticamente, di livello superiore ad una semplice amichevole della pre season".

Commenta coach Cagnardi che aggiunge: "È anche vero, però, che queste gare arrivano in un momento della preparazione, dove secondo il mio parere, non avrebbe senso giocare una competizione ufficiale. Così è stato deciso e noi come tutti ci adeguiamo. In considerazione di questo c'è, però, da dire che sarebbe un grave errore calibrare un'intera preparazione atletica, in questo periodo di pre stagione, in funzione di queste partite. Dovremmo essere pronti a proporre un agonismo da match vero. È questo uno degli obiettivi principali. Sia atleticamente che tecnicamente proseguiamo nel nostro programma di sviluppo, lavoriamo per farci trovare pronti all'inizio del campionato che come tutti sappiamo, è fissato per il primo week end di ottobre. I ragazzi si stanno allenando con grandissima abnegazione e totale disponibilità, hanno caricato molto atleticamente e sono in una fase di studio reciproco. Sicuramente queste tre partite, nel giro di una settimana, velocizzeranno il processo di feeling che stanno maturando individualmente. Sono sicuro che tutto questo aumenterà il vissuto del gruppo, riuscendo a fare la differenza nella nostra stagione assieme all'energia e all'entusiasmo che non dovranno mai mancare e nei quali i nostri tifosi si riconosceranno".

Partecipano alla Supercoppa Old Wild West 2019 le 28 squadre ammesse a partecipare al campionato di Serie A2. Suddivise in 7 gironi da 4, formati rispettando il più possibile criteri di vicinanza geografica, le squadre disputano 3 incontri di sola andata.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE