La Fortitudo Agrigento brinda al primo successo della stagione

Agrigento brinda al primo vero successo stagionale. La seconda sfida di Supercoppa ha offerto a coach Devis Cagnardi indicazioni interessanti ed una prova decisamente al di sopra delle aspettative. Nonostante la fase della preparazione sia ancora in corso, la Fortitudo ha giocato una partita diligente battendo per 71-64 la Gevi Napoli, favorita alla vigilia e considerata una della maggiori antagoniste della prossima stagione regolare.

Significativa la prestazione di gruppo dei ragazzi di coach Cagnardi (tre in doppia cifra), sugli scudi James (17 punti, 4 assist e 2 rimbalzi) e Easley (32 anni e non sentirli), attento trascinatore fuori e dentro al campo ed autore di 14 punti, di cui alcuni schiacciati al ferro. Oltre alla crescita di gruppo, la Fortitudo rientra in gioco per un possibile passaggio del turno (domenica ultima sfida del girone sul parquet di Capo D'Orlando).

Devis Cagnardi non può non essere soddisfatto quindi e la sua analisi nel post partita è come sempre lucida. «Sono molto contento dei miei giocatori, molto contento di come hanno interpretato la partita. Bravi anche a rientrare dai momenti di difficoltà, la squadra ha interpretato ed eseguito quello che avevamo preparato. Meglio la fase difensiva, da migliorare la fase offensiva dove dobbiamo mettere più ritmo, chiaramente sono tutti aspetti che perfezioneremo con il passare del tempo considerato che questa squadra ha ancora tanto da lavorare. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a leggere meglio i momenti della partita e di mettere in campo quello che abbiamo preparato, sono fiducioso perché questa squadra ha grande dedizione al lavoro».

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

