La Fortitudo verso la Supercoppa tra certezze e dubbi

Agrigento si avvicina alla prima sfida di Supercoppa con alcune certezze e tanti dubbi. «Bisogna oleare i meccanismi e trovare la giusta condizione» come ha detto lo stesso coach Devis Cagnardi a commento dei primi due test amichevoli. Una sconfitta ed una vittoria per la Moncada, questo il bilancio delle partita di Sant'Agata di Militello e del PalaMoncada, ma il punteggio conta poco in questa fase in cui quel che più interessa è conoscersi e smaltire i carichi di lavoro in attesa dell'inizio della stagione regolare.

Dopo il test di domenica scorsa contro l'Orlandina, anche la seconda uscita stagionale ha fornito ulteriori indicazioni sullo stato di salute della squadra a pochi giorni dal debutto in Supercoppa di Lega.

Davanti al proprio pubblico, desideroso di vedere all'opera i nuovi arrivati Easley, James, De Nicolao e Moretti e i ritorni di Albano Chiarastella e Paolo Rotondo, i biancazzurri si impongono su un coriaceo Green Basket Palermo - formazione che milita nel campionato di B - con il punteggio di 68 a 52.

