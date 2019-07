La Fortitudo Agrigento punta sugli americani Easley e James

Agrigento ha scelto i suoi americani. C'è l'accordo ma non la firma sul contratto. Con le rivali che hanno già chiuso il mercato, la Moncada accelera per annunciare i suo colpi in entrata, quelli veri, quelli che faranno la differenza in un campionato di A-2 che si conferma ancora una volta super competitivo. I profili visionati da coach Davis Cagnardi sono stati tanti, ma la scelta sarebbe finita sul forte centro Tony Easley.

Sono insistenti, infatti, le voci sul classe 1987, lungo filiforme con le molle nelle gambe che conosce bene il campionato italiano. Una voce però, che è ancora collocata nello spettro delle supposizioni anche se c'è chi dice che l'americano sarebbe vicino alla firma con Agrigento. Easley formerebbe la coppia di stranieri con Christian James.

La Fortitudo Agrigento starebbe infatti formalizzando un accordo con l'esterno americano.

James è un rookie appena uscito da Oklahoma dove ha registrato una media di 14.6 punti e 6.2 rimbalzi a partita nell'anno da senior.

Ma Agrigento deve fare attenzione, muoversi con i piedi di piombo, perché il nome di Easley è stato sondato da diverse squadre nei giorni scorsi. In particolare, proprio per Tony Easley, che vanta esperienze in Serie A-2 con Forlì, Roma e Treviglio ma anche nella massima serie con Sassari, Venezia, Caserta e Pistoia, si sono già fatte avanti anche altre società. Su tutte Biella, con i piemontesi che poi hanno virato su altri profili.

