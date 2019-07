Entusiasmare i tifosi: il prossimo obiettivo della Fortitudo Agrigento

Migliorare la presenza di pubblico al palazzetto ed entusiasmare i tifosi con una stagione esaltante e la conquista dei playoff. È questo uno degli obbiettivi che la Fortitudo Agrigento si è prefissata per il nuovo corso targato Davis Cagnardi. La società del presidente Salvatore Moncada vuole stupire ancora.

Visti i numeri della passata stagione, 999.095 gli spettatori complessivi della campionato 2018-2019, Agrigento vuole tornare a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche con il riconfermato Lorenzo Ambrosin. Con la Fortitudo Bologna, Roma e De' Longhi Treviso che sono tornati in A1, il confronto in A2 sarà ancora una volta con piazze importanti. Trapani, Napoli, Torino, solo per citarne alcune.

Analizzato in base ai dati Siae forniti dalle Società che vi hanno preso parte, la stagione passata è stata resa anomala, rispetto alle precedenti, dalla formula applicata, che ha visto la promozione diretta in Serie A delle due squadre vincenti i gironi Est (Lavoro più Fortitudo Bologna) ed Ovest (Virtus Roma) che di conseguenza non hanno preso parte ai playoff.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE