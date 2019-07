Fortitudo Agrigento, in campo torna Chiarastella

Certi amori non finiscono mai. Albano Chiarastella e la Fortitudo Agrigento sono tornati insieme. In attesa di ufficializzare i nomi dei due americani Agrigento si consola, si fa per dire, con il gradito ritorno di Chiarastella. Cresciuto cestisticamente all'ombra dei templi, l'italo argentino non ha resistito più di due anni lontano dalla Sicilia.

Seppure approdato in una società ambiziosa come Biella, Albano, ha deciso di far rientro nella società che gli aveva affidato i galloni da capitano. L'ala forte, quindi, torna ad Agrigento dopo avere trascorso le ultime due stagioni, da vero protagonista, a Biella.

Chiarastella, classe '85, fa ritorno nel “suo” PalaMoncada. Sei stagioni con la maglia della Fortitudo Agrigento, diventandone leader e capitano, l'italo-argentino originario di Bahia Bianca è pronto a tornare ad indossare la maglia biancazzurra.

