Fortitudo Agrigento, Tony Easley è il nuovo biancazzurro

E' Tony Easley il nuovo giocatore della Fortitudo Agrigento. Atletico, dinamico ed esplosivo, il centro statunitense, 32 anni e 2,06 metri, è pronto ad indossare la maglia biancoazzurra.

Nell’ultima stagione in Italia, l’americano, è stato un giocatore della della Blu Basket Treviglio ma Easley in passato ha indossato anche le maglie di: Forlì, Dinamo Sassari, Reyer Venezia, Juve Caserta, Pistoia, Eurobasket, ma anche Ironi Nes Zinona, Treviglio e U Cluj.

Il 32enne di Alabama, ha disputato la carriera universitaria a Murray State, giocando nella sua stagione da senior, mettendo in fila in 122 presenze in NCAA e scrivendo a referto 7.6 punti e 5 rimbalzi di media a partita. Nel 2010/11 la prima stagione da professionista la trascorre nel massimo campionato polacco, al Polonia Varsavia, con cui chiude la stagione a 12.2 punti e 7.7 rimbalzi di media, prima di accasarsi, nell’estate 2011, a Forlì.

Con la maglia dei romagnoli disputa 12 partite, poi le sue ottime medie attirano l’interesse della Dinamo Sassari che lo ingaggia nel mese di dicembre. Resta in Sardegna un anno e mezzo, collezionando 62 presenze a 11.3 punti e 6.1 rimbalzi di media a partita. Rimane in Italia anche nel 2013/14, iniziando la stagione a Venezia e chiudendola a Caserta, collezionando un curioso record nonostante il cambio di maglio: 30 presenze su 30 in quintetto.

Giocatore abile sotto canestro, tra i suoi tanti record, si conta anche quello di saltatore e schiacciatore con indubbie qualità atletiche. Soddisfatti del nuovo arrivo in casa Fortitudo Agrigento il ds Cristian Mayer ed il coach, Devis Cagnardi.

“Cercavamo un giocatore esperto nel ruolo, ma anche un veterano di questo campionato - ha detto Mayer -. Volevamo qualcuno che ci desse spirito e competitività e ci aiutasse a tirare fuori qualcosa nei momenti difficili. Non era così semplice, ma in Tony Easley abbiamo trovato tutte queste qualità. Siamo felici di averlo con noi”.

“Abbiamo considerato che inserire in squadra un giocatore esperto - ha aggiunto Cagnardi -, che conosce l’Italia e il basket italiano, potesse essere un valore aggiunto al di là delle qualità del giocatore che non sono banali. Tony è un ragazzo che ama il gioco e le referenze umane che abbiamo raccolto sono ottime. Il mix di tutto questo, ci ha convinti a puntare su di lui e siamo contenti che abbia accettato di iniziare una nuova sfida assieme a noi con grande motivazione ed entusiasmo”.

