Davide Lo Presti rinuncia alla candidatura a sindaco di Agrigento

Davide Lo Presti ha rinunciato alla sua candidatura per sostenere Franco Miccichè: ormai, come riporta Domenico Vecchio in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, è ufficiale. "Tra tutti i candidati in corsa, Miccichè rappresenta l'unica novità e punti del suo programma coincidono con il mio", ha detto Lo Presti.

"Voglio rassicurare tutti i miei amici e chi mi ha sempre sostenuto, così come gli amici del Gruppo all'ARS di «Ora Sicilia» che non è un passo indietro e che la lista di candidati al consiglio comunale resterà e sarà ancora più forte per imprimere le nostre idee e portare avanti tutte le istanze che ognuno si aspetta da noi, per valori e cultura", ha poi aggiunto.

"Sono molto contento della decisione del mio amico, Davide Lo Presti, di condividere con me la campagna elettorale per far cambiare rotta a questa città. Evidentemente il mio appello di unione fra forze politiche a prescindere dal colore partitico con l'unica finalità del bene della nostra città è stata ben accolta", ha poi risposto Miccichè.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE